В лікарнях Луганської області окупантам не вистачає місць: вони придумали "альтернативу" [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
На окупованій території Луганської області загарбникам не вистачає койко-місць у лікарнях. Тож вони будують так звані "модульні пункти швидкої допомоги".
Про це повідомляє Луганська ОВА.
"Для поранених загарбників вже не вистачає койко-місць в лікарнях Луганської області. Бо додається їх щодня...Спеціально для них зводять модульні станції швидкої допомоги, які більше нагадують альтанки, ані ж лікувальні заклади", - йдеться в повідомленні.
Крім того, окупанти вже вигадали, як компенсувати нестачу медичних працівників росіяни. Вони вирішили цю проблему організацією відряджень лікарських бригад з різних територій РФ.
"В нашому регіоні їм обіцяють підвищену зарплату, а от на основному місці роботи лише зберегти посаду - усі подорожуючі в безоплатній відпустці", - вказано в повідомленні.
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