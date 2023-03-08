У Дніпрі відкрили "юрту незламності". Це вже 6-й намет у казахському традиційному стилі, який встановили в Україні. Цей проєкт - ініціатива казахських меценатів, яка стала не до вподоби росії. Та попри все є символом дружби та підтримки українському народу від казахського. Як працює юрта бачила наша кореспондентка Олена Мендалюк.

Не на світлинах чи у фільмах, а наживо дніпряни вперше в житті бачать справжню юрту. Дніпрянка Олена каже, спершу її заворожили танці та тепер сподівається глибше поринути у традиції.

Олена, жителька Дніпра:

Перші мої слова, які я сказала, коли зайшла, якщо можна було б я б тут жила. Тут, по-перше, флаг, по-друге коври, навіть зброя деяка. Це все дуже красиво.

А ще у юрті незламності національні костюми та посуд для чаювання, особливий...

Казахский орнамент всегда имеет символику и обозначение. В первую очередь от сглаза. И багатство и спокойствие. Казахский орнамент в семье еще для плодовитости.

Цю юрту виготовили на спецзамовлення. Каркас - з жердин верби, а в центрі поряд з українськими стягами портрет Тараса Шевченка. І жодних випадковостей тут немає.

Марат, уродженець Казахстану:

Мои родители, что мама, что папа родились в Каратерине, где вот Тарас Григорбьевич был в ссылке. Он там посадил, у нас не ростет, возле Оральского моря, не растет зелень, соли много. И он посадил иву, верба и она выросла. И как мы можем не гордиться. И эта юрта сделана из вербы.

Намет збудований без жодного цвяха, конструкція - міцна, витримує сніг, дощ та сильний вітер.

Марат, уродженець Казахстану:

Во-первых, она более прочная и более легкая. Вообще у нас делали с карагача, но это древнее, а это более легкие, они более современные. Все горит у меня плов. Извините меня ребята.

Марат головний не лише в юрті, але й на кухні. У столітровому казані для гостей готує плов.

Все видели, она сказала нормально на соль. Если кто-то скажет, что много соли или мало, то она виновата. Зовут ее Оселия, моя землячка. Хотите, говорит казахский плов. Да, горвоит. Поймайте казаха и заставьте его готовить плов. Вот это секрет. Ну, а во-первых, это от души.

Відтепер у Дніпрі всі охочі зможуть познайомитися із секретами казахської кухні та культури. Тут проводитимуть майстер-класи та екскурсії. Окрім Дніпра юрти вже встановили у Бучі та Києві, в Харкові, Львові та Одесі.

Сергій Нагорняк, голова депутатської групи з міжпарламентських зав'язків з Республікою Казахстан:

Росіян це дуже занепокоїло. І в Казахстані вже гуляє такий жарт, що росіяни більше бояться казахських юрт чим американських Хаймерсів.

Інна Медяник почесний консул Республіки Казахстан у Дніпрі:

Це символ вічної дружби між Україною та Казахстаном. Я вважаю, що це дуже гарний проєкт і ми раді його підтримувати і кожен день відвідувати.

Вже за тиждень "юрта незламності" - оснащена і старлінком, і генератором - з'явиться і в Миколаєві. Вартість кожної юрти коливається від 10 до 20 тисяч доларів. Все за рахунок казахських меценатів. А стоятимуть намети - до Перемоги.