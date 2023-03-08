У Туреччині оцінили збитки від землетрусів: неймовірна цифра [ Редагувати ]
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Збитки Туреччини внаслідок землетрусів оцінюються в 80 млрд доларів.
Про це заявив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі, повідомляє Gazete Duvar .
"Ми зіткнулися з дуже неприємною подією, приблизна цифра (збитків, - ред.) становить 80 мільярдів доларів. Я можу тільки сказати, що збиток Управління водних ресурсів від цього землетрусу склав близько 22 мільярдів лір (близько 1,5 млрд доларів, - ред.)", - заявив він.
При цьому міністр підкреслив, що землетрус дуже сильно вдарив по турецькому експорту.
"Експорт з 11 провінцій у зоні землетрусу впав з 2,947 млрд доларів до 1,783 млрд доларів", - повідомив він.
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