Ввечері 8 березня у центрі Тбілісі проходить акція протесту проти ухвалення закону про іноагентів. Опозиціонер Георгій Вашадзе на ній оголосив про дві вимоги до влади:

відкликати законопроект з парламенту;

звільнити затриманих на вчорашній акції.

Напередодні поліцейські затримали 66 протестувальників, Вашадзе заявив, що грузинське керівництво має годину на виконання цих вимог.

"Грузинська мрія" (провладна партія - ред.) має негайно відкликати російський закон з парламенту і звільнити всіх незаконно затриманих учора.

Керівництву країни дається на це година, інакше протестувальники «перейдуть до інших кроків», додав він.

7 березня в Грузії відбулися сутички між поліцією та протестувальниками, які виступили проти законопроекту про іноагентів.

Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала демонстрантів і пообіцяла ветувати скандальний закон.