Опозиція на мітингу в Тбілісі висунула дві вимоги до влади [ Редагувати ]
Ввечері 8 березня у центрі Тбілісі проходить акція протесту проти ухвалення закону про іноагентів. Опозиціонер Георгій Вашадзе на ній оголосив про дві вимоги до влади:
- відкликати законопроект з парламенту;
- звільнити затриманих на вчорашній акції.
Напередодні поліцейські затримали 66 протестувальників, Вашадзе заявив, що грузинське керівництво має годину на виконання цих вимог.
"Грузинська мрія" (провладна партія - ред.) має негайно відкликати російський закон з парламенту і звільнити всіх незаконно затриманих учора.
Керівництву країни дається на це година, інакше протестувальники «перейдуть до інших кроків», додав він.
7 березня в Грузії відбулися сутички між поліцією та протестувальниками, які виступили проти законопроекту про іноагентів.
Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала демонстрантів і пообіцяла ветувати скандальний закон.
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