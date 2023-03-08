У Грузії під час учорашніх протестів затримали 66 осіб [ Редагувати ]
У столиці Грузії вчора під час мітингу проти скандального закону про "іноагентів" затримали 66 людей.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Грузії.
У відомстві зазначають, що учасників акції затримали в адміністративному порядку за опір поліції (стаття 173) та дрібне хуліганство (стаття 166).
Також поліція порушила кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 353 (напад на поліцейського) та ст. 187 (пошкодження чи знищення речі). У МВС заявляють, що внаслідок протесту постраждали 50 силовиків, а також учасники акції. Проте кількість травмованих протестувальників не назвали.
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