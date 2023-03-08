Слобожанський баскетбольний клуб "Прометей" здобув восьму поспіль перемогу в регулярному чемпіонаті баскетбольного Єврокубка. Команда Ронена Гінзбурга здобула перемогу над німецьким "Ульмом" - – 83:78.

Перед матчем проти "Ульма" українська команда очолювала турнірну таблицю Єврокубку. А також мала серію з семи поспіль перемог. Востаннє "Прометей" програвав ще у грудні французькому "Буру", після чого здобув 24 поспіль перемоги (останні 6 - у Латвійсько-естонській лізі).

Матч проти "Ульма" став для "Прометея" другим у розіграші баскетбольного Єврокубку. Перший поєдинок між командами закінчився мінімальною поразкою представника України. "Прометею" вдалося взяти реванш у "Ульма" за поразку у першому колі.

У підсумку "Прометей" здобув перемогу у матчі і продовжив серію. Від найближчого переслідувача - іспанського "Ховентута" - українська команда тимчасово відірвалася на дві перемоги.

Найрезультативнішим гравцем матчу став гравець "Ульма" Бруно Кабогло - 20 очок. У складі "Прометея" найбільшу кількість очок набрав Ді Джей Стефенс - 13.

Єврокубок. Регулярний чемпіонат. 15-й тур

"Ульм" (Німеччина) - "Прометей" (Україна) 78:83 (21:20, 18:20, 17:24, 22:19)

Група А: турнірна таблиця