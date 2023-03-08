"Прометей" здобув восьму поспіль перемогу у баскетбольному Єврокубку [ Редагувати ]
Слобожанський баскетбольний клуб "Прометей" здобув восьму поспіль перемогу в регулярному чемпіонаті баскетбольного Єврокубка. Команда Ронена Гінзбурга здобула перемогу над німецьким "Ульмом" - – 83:78.
Перед матчем проти "Ульма" українська команда очолювала турнірну таблицю Єврокубку. А також мала серію з семи поспіль перемог. Востаннє "Прометей" програвав ще у грудні французькому "Буру", після чого здобув 24 поспіль перемоги (останні 6 - у Латвійсько-естонській лізі).
Матч проти "Ульма" став для "Прометея" другим у розіграші баскетбольного Єврокубку. Перший поєдинок між командами закінчився мінімальною поразкою представника України. "Прометею" вдалося взяти реванш у "Ульма" за поразку у першому колі.
У підсумку "Прометей" здобув перемогу у матчі і продовжив серію. Від найближчого переслідувача - іспанського "Ховентута" - українська команда тимчасово відірвалася на дві перемоги.
Найрезультативнішим гравцем матчу став гравець "Ульма" Бруно Кабогло - 20 очок. У складі "Прометея" найбільшу кількість очок набрав Ді Джей Стефенс - 13.
Єврокубок. Регулярний чемпіонат. 15-й тур
- "Ульм" (Німеччина) - "Прометей" (Україна) 78:83 (21:20, 18:20, 17:24, 22:19)
Група А: турнірна таблиця
- "Прометей" (Україна) - 11 перемог (15 матчів);
- "Ховентут" (Іспанія) - 9 (14);
- "Бур" (Франція) - 8 (14);
- "Ульм" (Німеччина) - 8 (15);
- "Венеція" (Італія) - 7 (14);
- "Лієткабеліс" (Литва) - 7 (14);
- "Брешія" (Італія) - 7 (14);
- "Бурсаспор" (Туреччина) - 7 (15);
- "Клуж-Напока" (Румунія) - 5 (15);
- "Цедевіта Олімпія" (Словенія) - 3 (14).
по темі
Друга ракетка України Марта Костюк (52 WTA) виграла хардовий 250-тисячник в американському Остіні ATX Open
Український баскетболіст Святослав Михайлюк дебютував у складі команди "Шарлотт Горнетс" в НБА. 25-річний українець відіграв 25 хвилин у матчі проти "Сан-Антоніо Спьорс" та набрав 12 очок. Михайлюк - один з двох українських легіонерів у НБА. За "Сакраменто Кінґз" із Західної конференції виступає центровий національної збірної Олексій Лень
Фронт, оборона, битва за Бахмут та весь Донбас - це сьогодні перший пріоритет, і командування робить все для того, щоб тактичні рішення спрацювали на стратегічне завдання, - деокупацію всієї території України. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський
Конфісковані автомобілі, зокрема, отримають Вінницька регіональна клінічна лікарня та територіальне медичне об'єднання Куп’янської ради, а також армійські частини Міноборони України
Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29, які перебувають знаходяться на її озброєнні. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю телеканалу CNN