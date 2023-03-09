Харків повністю знеструмлений через ракетний обстріл [ Редагувати ]
Харків повністю знеструмлений через чергову ракетну атаку росії. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Без електрики поки залишаються жителі Харкова та деяких населених пунктів Харківського, Богодухівського і Чугуївського районів області. Очікуємо, що їм електропостачання почнуть повертати протягом найближчих 2-3 годин.
Зараз енергетики та рятувальники Харківщини працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів. В області уже відновлено електропостачання для 70% мешканців.
Під час ранкового ракетного удару по області ворог застосував тактику повторних ударів, щоб завдати ураження нашим підрозділам ДСНС та енергетикам. На щастя, внаслідок цих ударів постраждалих не було.
Нагадаємо, рашисти вночі випустили по Україні 81 ракету. Прильоти зафіксовані в Одесі, Києві, Львові, Житомирі, Дніпрі та Івано-Франківську. Постраждали об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. За останніми даними, в Києві є постраждалі, Львові, Дніпрі та Херсоні - загиблі.
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