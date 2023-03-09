Словаччина та Польща згодні відправити винищувачі МіГ-29 Україні [ Редагувати ]
Настав час ухвалити рішення про відправлення винищувачів МіГ-29 Україні. Про це заявив глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь. За його словами, влада Польщі вже підтримала цю ініціативу.
Міністр розповів, що його польський колега Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу вчора, 8 березня, підтвердив, що його країна погодиться спільно зі Словаччиною передати Києву надлишки МіГ-29.
Підтверджую, що Польща офіційно згодна разом відправляти МіГ Україні... Думаю, настав час приймати рішення. Люди в Україні помирають, ми реально можемо їм допомогти і немає місця політизації. Це нелюдяно і безвідповідально.
В арсеналі словацьких збройних сил зараз є 11 або 12 МіГ-29.
Україна говорила, що їй потрібне близько 180 винищувачів. Президент США Джо Байден відмовився постачати F-16, заявивши, що вони мають залишитися в США.
Президент Франції Емманюель Макрон не відкидав відправлення Україні винищувачів. Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер пообіцяв "зробити все можливе", щоб Київ отримав МіГ-29. Міністр оборони Британії Бен Уоллес сказав, що Україні нададуть винищувачі лише після закінчення бойових дій.
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