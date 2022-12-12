Словаччина планує передати Україні свої винищувачі МіГ-29 для відбиття російської агресіх, але це питання детально обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським. Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер.

Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові це зробити. Ми розмовляємо з нашими партнерами по НАТО про те, як це зробити. І сьогодні (8 грудня - ред.) в нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю.

Міністр зазначив, що 7 грудня Словаччина затвердила передачу України "пару тисяч ракет, які використовуються для МіГ-29". І повідомив, що обговорював питання відправлення літаків із президентом України під час зустрічі.

Але і з президентом Зеленським ми теж обговорили це досить детально. І я думаю, що я маю тримати в таємниці, як це буде зроблено, щоб не ставити під загрозу. Але скажу, що сьогодні в нас був дуже, дуже хороший обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Тож я дуже оптимістичний, думаю, це теж скоро буде зроблено, літаки з'являться в Україні.

В арсеналі словацьких збройних сил зараз є 11 або 12 МіГ-29.

Нагадаємо, у Словаччині запрацювала база для ремонту української військової техніки.