"Йому тут не місце": болгарський політик викинув прапор України на вулицю [ Редагувати ]
У Болгарії проросійський політик демонстративно зняв з мерії Софії прапор України та викинув, назвавши "фашистським". Про це повідомляє болгарське видання News.bg.
Зазначається, що наругу над українським прапором вчинив кандидат у депутати від проросійської політпартії "Відродження" Атанас Штефанов.
На опублікованих маргінальною партією "Мир" кадрах видно, як політик знімає з будівлі стяг та скидає його з балкона під вигуки "Ура!". Після чого прапор прибрали.
"Ми зняли фашистський прапор, якому там не місце. Йому там давно не місце. Смерть фашизму, ми не будемо легітимізувати фашистів і Голокост", – сказав Штефанов.
Вчинок кандидата в депутати похвалив керівник політсили "Мир" Симеон Славчев, який теж змагатиметься на дострокових виборах до парламенту 2 квітня. Партія на виборах у жовтні минулого року отримала 4536 голосів підтримки (0,18%).
Видання пише, що ще тоді прихильники "Відродження" вимагали зняти український прапор з фасаду мерії, після того, як раніше прихильник партії зняв вилами, а його знову повісили на будівлі.
Виявилося, що прапор зняв заступник голови Софійської муніципальної ради Борислав Іванов, що коштувало йому посади. Політпартія "Відродження", куди він входив, відмежувалась від такого вчинку.
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