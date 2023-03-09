У четвер, 9 березня, президент Фінляндії Саулі Ніїністе та президент США Джо Байден обговорили підтримку України.

Про це повідомляє лідер Фінляндії у Twitter.

"Хороша і важлива розмова з президентом Байденом сьогодні в Білому домі", - йдеться у повідомленні.

Президент подякував Байдену за його керівництво та рішучу підтримку Фінляндії у процесі вступу до НАТО.

"Ми також обговорили нашу підтримку України", - додав президент Фінляндії.