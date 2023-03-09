Байден та президент Фінляндії обговорили підтримку України [ Редагувати ]
Джерело: DW
У четвер, 9 березня, президент Фінляндії Саулі Ніїністе та президент США Джо Байден обговорили підтримку України.
Про це повідомляє лідер Фінляндії у Twitter.
"Хороша і важлива розмова з президентом Байденом сьогодні в Білому домі", - йдеться у повідомленні.
Президент подякував Байдену за його керівництво та рішучу підтримку Фінляндії у процесі вступу до НАТО.
"Ми також обговорили нашу підтримку України", - додав президент Фінляндії.
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