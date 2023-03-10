В ЗСУ показали збиття ракети під час останнього обстрілу [ Редагувати ]
У четвер, 9 березня, окупанти масовано вдарили по території України. Наші захисники показали процес збиття ворожої ракети на півдні країни. Про це повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗС України.
Ось так воїни Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" знищили чергову російську крилату ракету у небі на півдні країни 9 березня 2023 року.
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