"У Києві справжній друг України": Зеленський про візит премʼєр-міністра Фінляндії [ Редагувати ]
У пʼятницю, 10 березня, президент України Володимир Зеленський звітував про візит премʼєр-міністра Фінляндії Санни Марін. Про це він написав у Telegram.
В Києві справжній друг України і захисниця вільної Європи – Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін. Дякую за візит, наші дружні, партнерські стосунки і потужну підтримку Фінляндії!
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