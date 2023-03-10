У Слов'янську пролунали потужні вибухи [ Редагувати ]
Фото: "Типовий Словʼянск"
У п'ятницю, 10 березня, у Слов'янську Донецької області пролунали потужні вибухи. Про це повідомляється у Telegram.
Після вибуху місті та області оголосили повітряну тривогу.
За декілька хвилин у місті знову пролунали вибухи.
Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей інциденту і не називають причин вибухів.
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