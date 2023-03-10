У п'ятницю, 10 березня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє ОК "Північ".

З 08:50 до 09:05 повідомили про 11 приходів, імовірно з міномета 120 мм, по населеному пункту Сеньківка;

Об 11:10 повідомили про 2 вибухи (схожі на ВОГ), в населеному пункті Гай;

З 11:55 до 14:40 повідомили про 42 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Леонівка;

З 13:40 до 14:15 повідомили про 6 приходів, імовірно з САУ, по населеному пункту Ходіне.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару по населеному пункту Гай було пошкоджено один цивільний автомобіль.