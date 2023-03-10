Ошукати якщо не світ, то хоча б своїх громадян. Цим курсом неухильно рухається кремль. Росіян починають "обробляти" мало не з дитсадочків. Розповідають про фашистів та виправдовують убивства. Школярі вже демонструють палку любов до путіна, особливо якщо потрапляють у тенета таборів для "юних армійців". Як промивають мізки російським дітям? Карина Вакарєва розповість.

Часткова мобілізація, оголошена путіним у вересні 22-го, стала маркером того, як гарант російської конституції ставиться до власного народу. Набір до лав окупантів спричинив хвилю міграції з країни, а сотні жителів "велікоскрєпной" вийшли на антивоєнні мітинги.

А щоб таких було якомога менше і всі, як під копірку, були ладні віддати життя за "родіну" та путіна - в Москві придумали "Юнармію".

Это молодёжное движение, призвано объединить тех, кто любит россию и готов помогать ей.

Машину масового промивання мізків молоді запустили у 2016-му. З легкої руки міністра оборони шойгу, "Юнармія" шириться країною зі швидкістю віруса.

Головні завдання - любити росію та ненавидіти ворога. Поки абстрактного, а далі - кого накажуть.

Все нове - це добре забуте старе. Так росія і відродила свій "Гітлерюгенд". Дитяче військо путін сконструював за лекалами фашистів. Між цими кадрами - 80 років. Але суть одна. Змалку дітей вчать воювати та… помирати.

Молоде покоління, яке не знає іншого президента. Всі вони виросли при путіні, з його амбіціями підкорювати та вбивати.

З початком кривавої війни в Україні, темпи впливу російської пропаганди на дитячу свідомість просто вражають.Щодня в росії з екранів телевізора лунають тези про неминучу смерть.

Большой ты патриот или нет, проверяется очень просто - ты готов умереть?

Одна із цілей для рф сьогодні - виховати віддане імперії зла суспільство, яке потрібно вже з пелюшок готувати до війни! Підліткам регулярно влаштовують експрес-курси молодого бійця.

На четвертый день сборов мы пошли на полигон. Нам показывали, как разбираются разные виды оружия.

За яскравими картинками, наче з безтурботного дитячого табору, ховається жорсткий вишкіл дітей, що вміють мінувати, стріляти з автоматів та їздити на бронемашинах. Тим часом, на уроках школярі пишуть на фронт листи.

Знай, мы за тебя, солдат. Мы все молимся за тебя и твою победу.

А в класах встановлюють іменні парти.

Максим Джигун, політолог:

Це потрібно путіну, аби навіть після смерті залишатися в головах громадян. Він боїться, вочевидь, що його здобутки, в лапках, які він зробив на посаді президента, вони будуть забуті і країна може розвернутися в іншому напрямку, не дай Боже, інтегруватися до європейського простору і стати частиною вільного світу. Він панічно цього боїться, тому намагається вже тих дітей, які не складають жодної загрози для його правління, які не голосують на виборах, не впливають на думку своїх батьків, аби вони формували певну свідомість, в якій Радянський Союз - це найвеличніший здобуток колись росії, і коли страх, залякування та відсутність свободи слова - це найбільші цінності, якими може похвалитися пересічний росіянин.

На це у кремля працює ціла пропагандистська машина, що невтомно промиває мізки росіянам: і дорослим, і малим.

Ігор Рейтерович, політичний консультант:

Всі їх оці "зарніци", зброя, караули, розповіді про Велику вітчизняну війну і "можем павтаріть" - воно ж має на меті підготовку кадрів для ведення наступних війн. Тому паралель з "Гітлерюгендом", вона дуже чітка і не треба боятися ці паралелі проводити, бо вони є.

І якщо хтось досі сумнівається у подібності планів Гітлера та путіна - просто порівняйте пісні від так званої патріотичної молоді росії та молодіжного крила нацистів.

Навесні 45-го, коли радянські війська вже були в Берліні, Адольф Гітлер кинув чотирнадцятирічних підлітків з "Гітлерюгенду" під танки. 20 квітня диктатор востаннє залишив свій бункер, щоб нагородити молодих бійців. Можливо, фюрер хотів підбадьорити цих дітей, а можливо - перед смертю ще раз побачити в очах юних солдатів те, чого вже не бачив серед свого оточення - відчуття відданості.

За 20 років путін виростив своє покоління "відданих". Адже для нього юне покоління - всього лиш ресурс.