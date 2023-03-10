Ельза шукає нових господарів. Собака, що шукала загиблих господарів на руїнах будинку на Львівщині, зараз у вет-клініці. Песика туди відвезли волонтери. Охочих дати прихисток відданій тварині - чимало, люди телефонуть з усього світу. Ельзу провідала наша кореспондентка Вікторія Балицька.

У боксі ветеринарної клініки Ельза постійно дивиться у вікно - наче когось чекає. Радіє кожному відвідувачу. Але найбільше довіряє ветеринару.

З-під розваленого російською ракетою будинку Ельзу забрала Юлія. Волонтерка розповідає - тварина з травмованою лапою, годинами шкутильгала по руїнах будинку, шукаючи господарів. А потім - знесилена лягла на ковдру посеред уламків і просто лежала. Юлія привезла тварину до ветеринарної клініки.

Назар Кашляк, ветеринар:

По аналізах в неї по внутрішніх органах все добре. Є незначний запальний процес. Але в неї тут на шиї рана, їй тут впився ланцюг. Його зрізали. В неї також травмована лапка, в неї тут є гематома під під нижньою щелепою. Також в неї травма рогівки на цьому оці і на правому оці в неї є кон'юнктивіт. Наразі її життю нічого не загрожує. Ознак контузії в неї не було. Що ж досить дивним бо удар був потужним.

Наімовірніше Ельза була просто біля будинку, коли в нього в ніч на 9-те березня влучила ракета.

Назар Кашляк, ветеринар:

Казали, що від удару якось її відкинуло, і казали, що тут вп'явся ланцюг, його зрізали.

Дослідження показало, що переломів в Ельзи нема. Тварині дають знеболюючі та антибактеріальні ліки. З її шерсті досі сиплеться пісок. Але купання поки що відклали - рани не можна мочити.

Юлія Гірняк, волонтер:

Якщо лікар дозволить, заберемо її через пару днів на домашню перетримку, вже будем доліковувати. Потім буде,звичайно, вакцинація, стерилізація і тоді будем спілкуватися по телефону, там переписуватись якщо люди з-закордону.

Юлія каже, бажаючих взяти Ельзу до себе - стільки, що волонтерка не встигає відповідати на дзвінки та повідомлення.

Юлія Гірняк, волонтер:

Дзвонять люди зі всього світу. З Франції, Нідерланди, Німеччина, Польща причому дуже багато наших українців, які виїхали за кордон. Також з Києва дуже є непогана сім'я, яка також готова приютити.

Ельза ще зовсім молода. Ветеринар каже - їй не більш як два роки. Навіть попри жахіття, що довелося пережити, хвостата - сповнена любові та довіри до людей.