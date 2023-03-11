В Україні запроваджено санкції проти низки російських букмекерських компаній та лотерей терміном на 50 років. До списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб. Відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Указ №145/2023 про рішення РНБО від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" набирає чинності з дати публікації.

Зеленський також поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова контроль за виконанням указу про санкції.

Обмежувальні заходи торкнулися "Спортлото", "Першу міжнародну букмекерську компанію", "Бет.Ру", "КредитСервіс", "Спортбет", "Бетсіті", "Матчбет", "Букмекерську контору "Парі", "Марафон", "БК" Олімп" та інших.

Компаніям, які потрапили до списку, будуть заблоковані активи, заборонять торгові операції, у тому числі виведення капіталу з України, анулюють чи зупинять ліцензії.

У списку санкцій також значаться бізнесмени-іноземці з рф, Великої Британії, Кіпру, Туреччини, Нідерландів, Польщі, Вірменії.