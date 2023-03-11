Поки ми спілкувалися та спостерігали за роботою майстра, він уже встиг завершити ремонт свого багі.

"Бандеромобілі" - для фронту. Транспорт високої прохідності виготовляє для українських військових механік із Буковини. Хлопцям на передову відправив уже більш як 10 своїх машин, а коли їх шкодять російські снаряди, їздить на фронт і фактично під кулями ремонтує авто. Ольга Лучек завітала до майстра саме тоді, коли він ремонтував один зі своїх багі. Як саморобний всюдихід рухається карпатськими горами - дивимося перевірку "бандеромобіля" просто зараз.

Ось тут - у цьому невеличкому гаражі - з ранку й до вечора працює Денис. Раніше ремонтував автомобілі й квадроцикли. Нині - облаштував виробництво та ремонт машин для фронту. Ось цю - Денис ремонтує вже кілька днів, майже цілодобово. Треба якнайшвидше повернути хлопцям на фронт.

Денис Гаврилюк, майстер з виготовлення багі:

Вона важе десь 700 кілогам, це мотор коробка з пасата універсала, він має тонну 350 без нагрузки. Тут зпереду є бак, зробили з картону макет, це вже серійно почали робити, їх 3 такі баки зробили з нержавійки. Хлопці на комп'ютері намалювали, на лазері нарізали, заварили, такі цікаві баки вийшли.

Нерідко доводиться й самому їздити на фронт, аби ремонтувати знищені ворогом машини. Ось це багі потрапило під мінометний обстріл. Дірки від куль - тут скрізь! Та головне - бійці залишилися живими.

Денис Гаврилюк, майстер з виготовлення багі:

Вивезла, доїхала. Тут був радіатор, масляний фільтр, комп'ютер, педаль газ, бак, тормозна магістраль, топлевна магістраль була тоже задіта. Фільтр топлевний це все було прошито.

Тисячу двісті кілометрів подолав Денис, аби дістатися машини. Та всього лише за один день - зміг відремонтувати.

А тепер погляньте, які маневри виробляють на цих багі наші захисники. Машини - швидкі, легкі та високої прохідності. До того ж розмістити всередині можна чимало бійців!

Денис Гаврилюк, майстер з виготовлення багі:

Це є заготовка сидіння-ковш, хлопці приїхали забракували нам, сказали роби лавочку, це получається 3 місця, сядемо 3-4 більше виїде, роби більше цих дуг так само, стали збоку закріпилися ремішком і виїхали, це все робилося для їхньої мобільності.

Термін служби автомобіля на передовій нерідко обмежується навіть не днями, а годинами. Одне багі, яке Денис проєктував 2 місяці, ворог знищив за лічені хвилини.

Денис Гаврилюк, майстер з виготовлення багі:

Була в Херсоні, потім хлопців відправили у Бахмут, і там її вже нема, а хлопці живі - це само головне. Получається так, шо на позицію де вони були, заїхали лиш багі, джипи всьо сідали, бо зараз трошки було мокро. Вона легка і проходима. Вони прилітали на позицію, постріляли і дальше, і так їх засікли, начили з танка по них стріляти і вони з неї випригнули і вже попав танк.

Більшість запчастин для кожного багі - нові. Собівартість однієї машини - близько ста п'ятдесяти тисяч гривень. Гроші на виробництво Денис отримує від небайдужих українців. Ось - на вулиці - стоїть іще один проєкт Дениса. Кухня на колесах.

Цікава така штучка, зробили, знаходиться тут генератор, повністю сто зроблене, бензин залитий, всьо настроєне, робить, акумулятор 12 вольт у будці всередині, зарядка телефонів і світло 12 вольт, плюс економка, можна зара включити, нагріває всередині салон, тепленько, вже можна готувати. Тут віконце всередині, повар готує, хлопцям тут видає їсти, пару чоловік тут можуть поїсти і слідуючі як конвеєр.

Небайдужі люди приносять тушонки (висуває) і всьо воно вже там, тут ложки, газова плитка, там газовий балон, умивальник посуду помити, холодильник тоже зробив защолочки щоб не відкривався в ходу, чайник, мікрохвильовка.

Поки ми спілкувалися та спостерігали за роботою майстра, він уже встиг завершити ремонт свого багі. Перш ніж відправити захисникам - випробуємо його на гірській дорозі!

Ольга Лучек, кореспондентка:

Кулями називають ці авто наші захисники. Ось ця незабаром відправиться на фронт військовим. Сідаємо протестувати багі (заводимо мотор і робимо коло).

- Так легенько вона йде - зараз буде трішки підйом, будемо бачити, і це ви постійно перед відправкою їх так тестуєте? - Так.

Легкі та маневрені багі не злякалися ні гірського бездоріжжя, ні нашої агресивної їзди. А отже зовсім скоро наші захисники на передовій отримають черговий саморобний всюдихід з Буковини і знову вирушать на цьому мобільному металевому звірові гнати ворога якнайдалі з української землі.