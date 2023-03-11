У Києві застосували відключення світла за графіками: в яких районах [ Редагувати ]
У суботу, 11 березня, у Києві застосовані стабілізаційні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно з графіками.
Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті.
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