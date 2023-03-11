За останню добу в Бахмуті відбулося 23 бої, втрати російської армії перевищили 500 осіб - Череватий [ Редагувати ]
За добу на бахмутському напрямку сталося 53 бойові зіткнення, 23 з яких - у самому Бахмуті. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
За цю добу ворог на Бахмутському відрізку фронту 157 разів обстріляв різними видами артилерії... Відбулося 53 боєзіткнення, 16 разів обстріляв тільки сам Бахмут і 23 боєзіткнення відбулося в районі самого міста.
В ході боїв 221 ворог був убитий, 314 зазнали поранень різного ступеня важкості.
На питання, чи є можливість підвозити оборонцям Бахмута снаряди, їжу та інше Череватий відповів:
Нашими інженерами, командирами підрозділів робиться все, щоб захисники Бахмута мали необхідні боєприпаси, амуніцію, медикаменти, їжу і звідти могли переправляти наших поранених у безпечні місця.
Відповідаючи на запитання, які російські підрозділи атакують Бахмут, Череватий сказав, що більшість штурмових груп складається з бійців ПВК "Вагнера", які посилені російськими десантниками.
6 березня президент Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. На ньому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявили про необхідність продовжити оборону Бахмута.
Німецьке видання Bild пише, що доцільність подальшої оборони Бахмута стала причиною розбіжностей між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Раніше радник Зеленського заявив, що ЗСУ можуть "стратегічно відступити" з Бахмута.
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