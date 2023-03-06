Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли Зеленському про ситуацію на основних напрямках фронту.

Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

Крім того, на засіданні Ставки було розглянуто питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.

Німецьке видання Bild пише, що доцільність подальшої оборони Бахмута стала причиною розбіжностей між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Нагадаємо, 3 березня у Бахмуті побував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, а 4 березня командувач Сил спецоперацій Віктор Хоренко. Раніше радник Зеленського заявив, що ЗСУ можуть "стратегічно відступити" з Бахмута.