На засіданні Ставки Зеленський спитав Залужного та Сирського щодо доцільності оборони Бахмута [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли Зеленському про ситуацію на основних напрямках фронту.
Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку.
Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.
Крім того, на засіданні Ставки було розглянуто питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.
Німецьке видання Bild пише, що доцільність подальшої оборони Бахмута стала причиною розбіжностей між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Нагадаємо, 3 березня у Бахмуті побував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, а 4 березня командувач Сил спецоперацій Віктор Хоренко. Раніше радник Зеленського заявив, що ЗСУ можуть "стратегічно відступити" з Бахмута.
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