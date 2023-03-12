Спочатку "Шахеди" та "Мохаджери". А тепер винищувачі. Військово-технічна співпраця між Іраном та росією набирає обертів. Напередодні Тегеран та москва домовилися про постачання Ірану російських винищувачів Су-35. І все це - на тлі повідомлень про нарощування Іраном ядерного потенціалу. Більше - у матеріалі наших журналістів.

росія постачатиме Ірану винищувачі Су-35. Про це повідомила іранська державна телекомпанія - з посиланням на анонімного співробітника іранської місії в ООН. Російська ж сторона угоду поки взагалі не коментує.

Винищувачі Су-35 технічно прийнятні для використання Іраном, і після жовтня 2020 року та припинення обмежень Ірану на закупівлю звичайних озброєнь на основі резолюції ООН 2231, контракт на їх закупівлю було фіналізовано.

У Тегерані не можуть нахвалитися новим придбанням.

Завдяки можливості виявлення тридцяти цілей і одночасного ураження восьми - за допомогою вдосконаленої РЛС з радіусом дії від 350 до 400 кілометрів - Су-35 є одним із найпотужніших винищувачів покоління 4 у світі. Його максимальна швидкість становить 1500 кілометрів за годину на малій та 2500 тисячі - на великій висоті. Винищувач озброєний ракетами "повітря-повітря" та "повітря-земля", протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами. Максимальна вага переносного озброєння Су-35 становить 8 тонн, а дальність польоту - 18 кілометрів.

Водночас суму контракту та кількість придбаних літаків - в Ірані не розголошують. За даними ізраїльських ЗМІ, ідеться про щонайменше 24 російські винищувачі. Крім того, Іран має намір придбати військові літаки у ще кількох країнах. І це порушить баланс сил на Близькому Сході і матиме далекосяжні наслідки й для решти світу - побоюються у Пентагоні.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Іран залишається основним рушієм нестабільності в регіоні. Ми глибоко стурбовані підтримкою Іраном тероризму, а також його досягненнями у ядерній сфері, його агресією на морі та кіберзагрозами.

Серед "ядерних досягнень" Ірану - понад три з половиною тонни збагаченого урану, а це перевищення ліміту - у 18 разів. Крім того, щонайменше один з ядерних об'єктів "напрацював" урану стільки, що цього майже достатнього для створення ядерної бомби. Це виявили під час лютневої інспекції МАГАТЕ. У Тегерані це назвали випадковістю. А також пообіцяли повернути на місце зняті камери спостереження та збільшити кількість інспекцій. Утім, цьому вірять не всі.

Йоав Галант, міністр оборони Ізраїлю:

Сьогодні настав критичний момент. Іран прагне отримати ядерну зброю і погрожує не лише Ізраїлю, а й усьому світу. У найближчий час нам буде потрібно ухвалити чіткі та важливі рішення.

За ядерною угодою 2015-го року, Іран обмежував збагачення урану в обмін на зняття санкцій. Проте домовленість розвалилася за три роки, коли з неї за Трампа вийшли США, а Тегеран знову почав нарощувати ядерний потенціал. Відновити угоду намагалися у 21-му, втім, без жодного результату.