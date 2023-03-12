Вживання алкоголю негативно позначається як здоров'я людини, а й у його зовнішності. Зокрема, у чоловіка можуть вирости груди. Про це попереджають лікарі-ендокринологи.

Чоловічий гормон тестостерон може трансформуватися на жіночий гормон естрадіол під впливом певного ферменту, активність якого підвищується при регулярному вживанні спиртних напоїв.

Всі алкогольні продукти підвищують активність ферменту, який конвертує чоловічий гормон тестостерон у жіночий гормон естрадіол, як у чоловіків, так і у жінок. Цей фермент називається ароматаза.

Особливо згубно на зовнішності чоловіка може позначитися пристрасть до пива.

Часто можна побачити, що у чоловіка, який зловживає, скажімо, пивом, не просто пивний живіт, у нього над цим животом ще й груди досить важкі. Це буває в тому числі через надмірну ароматизацію (перетворення тестостерону на естрадіол - ред.), а пивні похідні ще й містять естрогеноподібні речовини.

Ендокринологи не рекомендують також закушувати коньяк шоколадом.

Якщо людина любить пити коньяк і закушувати шоколадом, активність ароматази додатково підвищується, тому що шоколад теж впливає на це. Як наслідок, груди можуть збільшитися.

Перетворення тестостерону на естрадіол відбувається у жировій тканині, тому її надлишок збільшує ризик порушення гормонального фону. Стреси також можуть посилювати наслідки вживання алкоголю.

Головне, щоб у чоловіка не було надмірно розвиненої жирової тканини, тому що ароматизація, перетворення тестостерону на естрадіол відбувається саме в жировій тканині. Це як полум'я, яке можна гасити, а можна підкидати дров. "Дровами" є алкоголь, шоколад, стреси.

Перехід до тверезого способу життя призведе до відновлення гормонального фону, якщо він змінився через регулярне вживання спиртних напоїв. Якщо печінка не пошкоджена так, що розвинувся цироз, при відмові від алкоголю гормональний фон відновиться сам собою.