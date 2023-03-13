"Только военным путем": у кремлі заявили, що передумов для мирних переговорів немає [ Редагувати ]
Цілі, поставлені росією в Україні, зараз можуть бути досягнуті лише військовим шляхом. росія продовжить збройну агресію, щоб захопити українські землі. Про це заявив журналістам у понеділок речник президента рф Дмитро Пєсков.
Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем.
Таким чином, Пеєсков прокоментував пропозицію колишнього голови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішингера створити контактну групу з представників західних країн для вирішення ситуації в Україні.
Нагадаємо, наприкінці вересня росія оголосила про "приєднання" так званих "днр" і "лнр" (Донецька та Луганська області - ред.), а також Херсонської та Запорізької областей внаслідок бутафорських "референдумів" під дулами автоматів. Російські війська не контролюють місто Запоріжжя, а у листопаді втікли з Херсона.
8 січня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що росія може запропонувати "корейський сценарій" для завершення бойових дій. План передбачає поділ України та юридичне оформлення втрати Києвом контролю над територіями на сході країни за аналогією з "38 паралеллю".
"38 паралель" - неофіційна назва кордону, який розділяє Південну Корею та КНДР. Була утворена після підписання США та СРСР угоди про спільне управління країною, назву отримала через проходження по 38 паралелі північної широти.
Раніше у кремлі заявили, що не збираються виводити свої війська з території України, доки Київ не визнає спроби анексії росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
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