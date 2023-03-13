489 тисяч кубометрів медичного кисню виготовили та безкоштовно передали лікарням у 2022 році заводи «Рівнеазот» та «Черкаський «Азот», що входять до азотного холдингу OSTCHEM підприємця Дмитра Фірташа.

Про це «Подробицям» повідомили у пресслужбі Group DF, яка об’єднує активи підприємця. Як зазначається у повідомленні, рішення про безкоштовне постачання медичного кисню було ухвалене акціонером OSTCHEM ще на початку епідемії COVID-19.

Зокрема, «Рівнеазот» надав медикам 2 664 балонів з киснем, що дорівнює близько 16 тис. кубометрів, а «Черкаський «Азот» відвантажив медикам 675,4 тонн медичного кисню (473 тис. м3).

Протягом року киснем забезпечувались медичні заклади Черкащини, Рівненщини, Волинської, Донецької та Луганської областей. Загалом медичний кисень відвантажується 17 лікарням та медичним закладам, які використовують його для важкохворих пацієнтів при складних хворобах органів дихання та для операційного наркозу.

«За нашими попередніми оцінками, наші заводи сьогодні забезпечують близько 10% всієї потреби української медицини в медичному кисні в Україні. Допомога медикам залишається одним з соціальних пріоритетів OSTCHEM. Таким чином, ми допомагаємо рятувати життя українців. У війну допомога медикам суттєво збільшилась – через низку фондів ми постачаємо медикаменти в лікарні, які опинились в прифронтовій зоні. Мова йде про лікарні Луганській, Донецькій та Харківській області. Наші бізнеси підтримують проекти, які займаються реабілітацією поранених українських військових», – зазначає Сергій ПАВЛЮЧУК, керівник азотного бізнесу OSTCHEM.

Найбільшим виробником медичного кисню у холдингу OSTCHEM залишається Черкаський Азот. Підприємство отримало сертифікат відповідності виробництва кисню міжнародному стандарту GMP (забезпечується якість кисню та постійна перевірка на дотримання стандартів виробництва).

«Попит на медичний кисень з боку медиків Черкащини впав, порівняно з 2021 роком. Але ми продовжуємо тісно та ефективно співпрацювати з місцевою владою та з медиками. Наша система виробництва сертифікована та забезпечує постачання медичного кисню найвищої якості. Безкоштовна допомога медикам – важлива частина допомоги місту та області», – зазначає Віталій СКЛЯРОВ, Голова Правління Черкаського «Азоту».

В 2021 році заводи OSTCHEM виробили 1,1 млн м3 медичного кисню та безкоштовно поставили їх до лікарень у 12 областях країни.

«Безкоштовна поставка медичного кисню по всій країні -- це великий масштабний проєкт соціальної відповідальності наших бізнесів. Ми другий рік допомагаємо рятувати життя. Але війна суттєво відкоригували пріоритети нашої допомоги. Зараз ми дуже активно допомагаємо ВСУ, зокрема силам ППО. На цей напрям йде найбільше ресурсів. Військова перемога України – сьогодні найголовніший пріоритет для всієї країни. Бізнес продовжує допомагає там, де допомога критично важлива, – каже Олег АРЕСТАРХОВ, керівних з корпоративних комунікацій Group DF.

За версією видання Liga.net Group DF Дмитра Фірташа увійшла в п’ятірку найбільших донорів, які допомагають Україні в період війни. З початку війни бізнеси Group DF та її акціонер особисто надали допомогу українцям, армії та ТРО на загальну суму 589,1 млн грн.