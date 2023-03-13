Військові показали, як виглядає один із населених пунктів на околицях Бахмута (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські військові продовжують руйнувати Бахмут та сусідні населені пункти.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.
"Розбиті бахмутські околиці. Так виглядає населений пункт після боїв з окупантами. Відео від бійців 3-ї окремої штурмової бригади", - сказано у повідомленні військових.
Увага, на відео є ненормативна лексика!
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