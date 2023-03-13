МОК пропонує заохотити російських спортсменів за їх співучасть у геноциді - Подоляк [ Редагувати ]
Міжнародний Олімпійський комітет пропонує світу заохотити російських спортсменів за їхню співучасть у геноциді, воєнних злочинах та пропаганді насильства.
Про це повідомляє в Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
"МОК, який вимагає "автономії спорту", пропонує світу добровільно заохотити членів російських збірних за їхню співучасть у геноциді, воєнних злочинах, пропаганді насильства… На жаль, Бах промоутує не спорт, а класичний нацистський "тріумф волі". Російський цього разу…", - написав Подоляк.
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