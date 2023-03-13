У Києві та області скасували стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Стабілізаційні відключення у Києві та Київській області скасовані. Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - йдеться в повідомленні.