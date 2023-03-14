До Конгресу США направлено проект оборонного бюджету на наступний, 2024 фінансовий рік, у розмірі 886 мільярдів доларів. Він передбачає підвищення заробітної плати військовослужбовців на 5,2% та найбільші за всю історію асигнування на дослідження та розробки.

Такий оборонний бюджет для Штатів стане найбільшим із часів Другої світової війни.

Необхідність збільшити витрати на оборонку на 28 млрд доларів (торік сума склала 858 млрд доларів) пояснюється, серед іншого, триваючою військовою агресією РФ проти України, що стимулює попит на витрати на озброєння.

Білий дім направив заявку до Конгресу на схвалення у понеділок.

Проект передбачає виділення 842 млрд доларів на потреби Пентагону та 44 млрд доларів на програми, пов'язані з обороною, Федеральному бюро розслідувань, міністерству енергетики та іншим відомствам.

Крім того, у проекті оборонки вперше вказана закупівля ракет та інших боєприпасів за багаторічними контрактами, які зазвичай укладають для флоту та авіації. У Reuters зазначають, що це може бути пов'язане із підготовкою до потенційного військового конфлікту з Китаєм.

Проект також передбачає прискорення темпів закупівлі Пентагоном винищувачів 5-го покоління F-35, модернізацію ядерної "тріади" Штатів, а також суднобудування та розвиток космічного потенціалу.

145 млрд доларів у проекті бюджету призначено для розробки нових видів зброї, таких як гіперзвукові ракети.