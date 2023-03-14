Індексація з 1 квітня: якій категорії українців підвищать пенсії [ Редагувати ]
В Україні після березневої індексації пенсій у квітні збираються підвищити виплати деяким громадянам. Відомо, як рахуватимуть підвищення.
Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.
Як зазначила ЗМІ перша заступниця голови Мінсоцполітики Дарина Марчак, з першого числа наступного місяця запланований перерахунок пенсій тим громадянам літнього віку, які надалі продовжують працювати та отримують страховий стаж.
Що стосується розміру перерахунку виплат у квітні, то він буде для кожного індивідуальний. Виплати будуть враховувати набутий стаж та розмір офіційної заробітної плати.
Обсяг пенсійних виплат пенсіонерів, що продовжують працювати, вираховується шляхом множення середньої зарплатні, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку.
Перерахунок пенсій здійснять автоматично без необхідності особистого звернення в органи Пенсійного фонду.
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