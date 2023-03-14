Винищувачі для України: прем'єр Фінляндії зробила заяву [ Редагувати ]
Фінляндія обговорить можливість передачі Україні винищувачів Hornet, які збирається вивести з експлуатації у 2025 році. Літаки збираються замінити новими американськими F-35. Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін Yle.
Глава уряду пояснила свою заяву, яку зробила у Києві минулого тижня. Вона зазначила, що мова йшла про застарілі винищувачі Hornet, які Фінляндії збирається замінити.
Марін нагадала, що починаючи з 2025 року, авіаційний флот Фінляндії позбудеться літаків Hornet. Очікується, що винищувачі буде повністю виведено з експлуатації приблизно до 2031 року. Застарілі Hornet поступово замінять американськими літаками F-35.
Прем'єр додала, що у Фінляндії повинні обговорити можливість відправки Україні літаків Hornet. Проте вона наголосила, що під час візиту до Києва не робила жодних нових пропозицій.
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