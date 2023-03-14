Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що усі податки, які платять громадяни та бізнес, йтимуть на оборону та безпеку України.

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України ми презентуємо План дій уряду на 2023 рік.

За словами прем'єра, цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади, а також накладе більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання.

План дій уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти.

Він повідомив, що згідно з планом дій усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку, "підуть на нову зброю, нову техніку та краще забезпечення для української армії".