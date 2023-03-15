ЗСУ знищили під Бахмутом російський Су-24 (відео) [ Редагувати ]
У середу, 15 березня, українські військові знищили російського бомбардувальника Су-24 під Бахмутом Донецької області. Про це повідомляється у Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Зараз тривають запеклі бої.
"Мінус "сушка" ворога під Бахмутом. 93 бригада", - написав він.
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