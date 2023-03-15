У Костянтинівці вибухи: у спальних районах є "прильоти" (фото, відео) [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У середу, 15 березня, у Костянтинівці Донецької області пролунали вибухи. Армія рф атакувала житлові райони прифронтового міста.
Про це повідомляють Новини Донбасу.
Місцеві жителі повідомляють про "прильоти" за житловими районами.
Зокрема, чорний дим на місці вибухів видно у районі Нульового, школи № 6 та у приватному секторі біля залізничної колії, у правобережній частині міста.
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