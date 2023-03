Контактна група з оборони України розпочала десяту зустріч у форматі "Рамштайн". Цього разу вона проходить онлайн. Про це повідомляє Пентагон.

Десята зустріч у форматі "Рамштайн" розпочалась близько 14:00 за київським часом.

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото з зустрічі, на якій присутні військові. Зокрема, представники Головного управління розвідки Міноборони.

Наступна, одинадцята, зустріч партнерів відбудеться у квітні на німецькій авіабазі до річниці роботи контактної групи.

Передодні зустрічі міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Міністри обговорили потреби України.

#Ramstein 10 begins.

This time we are meeting online.

Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp