Рамштайн-10: розпочалася онлайн-зустріч з оборони України [ Редагувати ]
Контактна група з оборони України розпочала десяту зустріч у форматі "Рамштайн". Цього разу вона проходить онлайн. Про це повідомляє Пентагон.
Десята зустріч у форматі "Рамштайн" розпочалась близько 14:00 за київським часом.
Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото з зустрічі, на якій присутні військові. Зокрема, представники Головного управління розвідки Міноборони.
Наступна, одинадцята, зустріч партнерів відбудеться у квітні на німецькій авіабазі до річниці роботи контактної групи.
Передодні зустрічі міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Міністри обговорили потреби України.
#Ramstein 10 begins.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023
This time we are meeting online.
Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp
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