Кулемети, ракети, боєприпаси: Данія виділила Україні військову допомогу на 130 млн євро [ Редагувати ]
Міністерство оборони Данії оголосило 15 березня про виділення дев'ятого пакету військової допомоги Україні на суму один мільярд данських крон (приблизно 130 млн євро) з технікою та обладнанням, "яке конкретно попросила Україна".
Виконуючий обов'язки міністра оборони Трольс Лунд Пульсен заявив:
Україні бракує боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна дуже конкретно запросила. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо виконати це бажання.
Збройні сили України отримають для відбиття російської агресії:
- патрони калібру 5,56 мм для стрілецької зброї;
- 12,7-мм великокаліберні кулемети;
- протитанкові міни;
- матеріали для 155-мм артилерійських боєприпасів;
- ракети для систем ППО;
- 21 робот для розмінування та знешкодження бомб;
- закупівля нелетальних матеріалів через НАТО на суму до 100 млн данських крон;
- 15 генераторів;
- 8 000 касок;
- 15 000 непромокних комплектів одягу;
- 9 мобільних майстерень для ремонту військової техніки;
- 6 ангарних наметів.
Пакет допомоги буде профінансований нещодавно створеним Українським фондом.
Нагадаємо, Франція відправить Україні призначені для Данії САУ Caesar.
по темі
Вісім сенаторів від Демократичної та Республіканської партій США звернулися до Пентагону з вимогою розглянути можливість передачі винищувачів F-16 Збройним силам України. На їхню думку, отримання винищувачів дозволить Україні змінити правила гри на полі бою
Дев'ять країн мають намір передати Україні понад 150 німецьких танків Leopard. Про це на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-10") заявив міністр оборони США Ллойд Остін
Поки що дитина лише вчиться ходити на протезі. Адже внаслідок російського ракетного удару дівчинка втратила ногу. Про те, як крізь біль Саша рухається до мети, розкажуть наші кореспонденти.
Швейцарія утилізує справні зенітно-ракетні комплекси Rapier, які потрібні Україні для відбиття російській агресії. Про це повідомляє NZZ. Армія Швейцарії має на озброєнні 60 зенітно-ракетних комплексів Rapier - перша партія ЗРК вже знищена, на черзі ще три
Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зробив заяву
Командування сухопутних сил Японії запропонувало передати Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MLRS (Multiple Launch Rocket System), які передбачається зняти з озброєння до 2029 фінансового року. Рішення з цього питання ще не прийняли