Відпочивати менше. Данія скасувала державний вихідний, аби збільшити витрати на оборону. Як на це рішення відреагували жителі країни? І хто в Європі відпочиває та працює найбільше? Розкаже Тетяна Логунова.

Початок лютого. Біля будівлі парламенту Данії - море людей. На мітинг вийшли майже 50 тисяч данців, незадоволених планами уряду скасувати один із державних вихідних. Великий день молитви - християнське свято, який відзначають у четверту пʼятницю після Великодня.

Сюзанна Бос, учасниця акції протесту:

Наш уряд хоче забрати у нас державне свято, Великий День молитви, і ми проти. Для нас важливо мати цей вихідний навіть не через релігійні міркування, а тому що ми багато і напружено працюємо. Я - соціальна працівниця і у мене дуже багато роботи.

Кора, учасниця акції протесту:

Уряд хоче забрати свято, яке ми відзначали понад 300 років. Я буду працювати ще 17 років, тож фактично вони забирають у мене кілька тижнів відпочинку.

Взятися за вихідні уряд був змушений через війну в Україні. Після російського нападу Данія вирішила збільшити видатки на оборону. Щоб якомога швидше виконати зобовʼязання, яке свого часу взяли на себе усі країни НАТО, - витрачати на оборону не менше двох відсотків від ВВП. Тоді і постало питання - а де взяти гроші? Експерти довго думали і запропонували профінансувати оборонну галузь за рахунок державного вихідного.

Вони підрахували - якщо жителі Данії працюватимуть на день більше, бюджет отримає 3 мільярди крон, або 400 мільйонів євро. Ці цифри врешті-решт переконали і депутатів. Після кількагодинних дебатів парламент скасував вихідний на День Великої молитви. "За" проголосували 95 парламентарів, 68 висловилися "проти".

За кількістю державних вихідних Данія - далеко не лідер Європи. Найбільше відпочивають словаки - 15 днів на рік. Найменше швейцарці - вони відзначають усього чотири державні свята. У Данії ж дотепер було 11 державних вихідних на рік. З наступного року - залишиться 10.

Збільшення витрат на оборону не єдина реакція офіційного Копенгагена на агресію росії. Влітку минулого року Данія офіційно приєдналася до спільної політики безпеки Євросоюзу. Відмовившись від особливого статусу, який дозволяв країні не фінансувати оборонні та військові проєкти об'єднаної Європи і не узгоджувати з партнерами в Євросоюзі свою безпекову політику.

Це рішення уряду жителі країни підтримали з більшим азартом, ніж скасування вихідного. На спеціальному референдумі його підтримали 70 відсотків жителів країни.

Допомагає Данія й Україні. Копенгаген входить до так званої танкової коаліції, яка готується надати нам танки "Леопард". А кілька тижнів тому Данія віддала ЗСУ усі свої самохідні гаубиці типу CEASAR.