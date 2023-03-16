У четвер, 16 березня - річниця трагедії у Маріуполі, річниця авіаудару по драмтеатру. Це один із найбільших терактів, які здійснила рф в Україні.

Рік тому літак рф скинув дві надпотужні бомби на будівлю Маріупольського драмтеатру. Убивць не зупинив великий напис "Діти" на площі перед будівлею.

Загинули сотні мирних мешканців, які шукали там порятунок з надією, що театр ніколи не стане об’єктом для нападу.

Окупанти штурмували Маріуполь, не забезпечивши припинення вогню для виходу мирних мешканців.

Як це було?

Так, близько 10 години ранку 16 березня 2022 року вкс росії завдали бомбові авіаудари по Драматичному театру Маріуполя та плавальному басейну "Нептун". Amnesty International повідомила, що поруч із театром знаходилися сотні цивільних.

Бомби пробили дах у східній частині театру та здетонували у залі для глядачів, швидше за все, на рівні легкого настилу сцени. Передбачається, що бомба не проникла на нижній рівень будівлі театру через підривник, який був встановлений на вибух під час контакту або з невеликою затримкою.

Внаслідок вибуху:

були зруйновані найближчі внутрішні стіни, що утворюють крила залу для глядачів, і зовнішні несучі стіни.

обвал покрівлі стався переважно у північно-східній частині будівлі;

несуча конструкція даху обвалилася і впала в зал для глядачів, накривши місце вибуху.

United24 опублікувала реконструкцію подій до та під час російського авіаудару з драмтеатру у Маріуполі, яким поділився президент України Володимир Зеленський, висловлюючи жаль. у річницю трагедії.