Контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ) у результаті спецоперації на Донеччині. Група "зливала" ворогу позиції Сил оборони під Бахмутом.

До складу ворожої агентури входили дві мешканки Краматорська. Одна з них – медсестра бойового підрозділу Тероборони ЗСУ.

За вказівкою агресора вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку.

У "зоні особливої уваги" ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута.

Крім того, зловмисниці фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ворожих ударів.

Контррозвідники СБУ затримали обох російських агенток під час виконання ними розвідувального завдання.

За даними слідства, вони перебували на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником російської воєнної розвідки.

Встановлено, що вербування агенток він здійснював через представника розвідувального підрозділу 1-го армійського корпусу південного військового округу зс рф, до складу якого входить син однієї з фігуранток.

У разі захоплення регіону агресор "гарантував" своїм поплічницям «керівні посади» в місцевій окупаційній адміністрації.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисниць виявлено мобільні телефони і ноутбук, які вони використовували для комунікації з російським "куратором".

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили одній із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), іншій – за ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України).

Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою.