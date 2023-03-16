На Київщині затримали чоловіка, який торгував бойовими гранатами [ Редагувати ]
У Борисполі Київської області затримали чоловіка, якого підозрюють у торгівлі вибухонебезпечними предметами. У нього виявили дві бойові гранати та запали до них.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.
"Правоохоронці області затримали торговця зброєю в Борисполі. 38-річний зловмисник підпільно займався продажем вибухонебезпечних предметів. Працівники Бориспільського управління задокументували факт продажу 2 корпусів гранат типу РГО та 3 запалів типу УДЗ", – розповіли в поліції.
Правоохоронці затримали продавця та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом зберігання та збуту бойових припасів відкрито кримінальне провадження, а зловмиснику повідомили про підозру.
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