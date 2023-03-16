На тлі широкомасштабної агресії росії проти України країни світу почали нарощувати оборону. США, Велика Британія та Австралія разом будуватимуть спільний флот атомних підводних човнів, аби насамперед стримати амбіції та загрози з боку Китаю.

Лондон збільшує на чверть оборонні видатки. І масштабний ядерний проєкт стане однією із найзатратніших статей витрат. А на що ще витратять мільярди фунтів — розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Цей червоний портфель, що його гордо демонструє міністр фінансів — символ нового бюджету, який підготував британський уряд. Це щорічна традиція. І насправді у самому портфелі кошторису немає. Там лише промова міністра, яку чекають депутати в парламенті. Очікувано, у переліку витрат на наступний рік і допомога Україні. Лондон не відступає від обіцянки збільшити обсяги підтримки для закінчення війни.

Джеремі Гант, міністр фінансів Великої Британії:

Я пишаюся тим, що ми надаємо сміливому українському народові більше підтримки, ніж будь-хто інший у Європі. У понеділок ми пішли ще далі, коли оголосили про пакет на 5 мільярдів фунтів для міністерства оборони.

Ці гроші мають залатати дірки у військових сховищах Британії. Бо Лондон тоннами шле амуніцію до України, і відповідно, зменшує свої стратегічні запаси. Тож, у жодному випадку не можна допустити дір в обороні країни — наполягає міністр закордонних справ. Він оголосив про оновлення списку світових загроз.

Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії

Я знаю, що депутати погодяться з тим, що нашим найактуальнішим зовнішньополітичним пріоритетом є загроза для європейської безпеки, яку представляє повномасштабне вторгнення росії в Україну. Ми очолили реакцію G7 на Україну, координуючи дипломатичну діяльність і працюючи з нашими союзниками, щоб запровадити найсуворіші санкції проти уряду Путіна. Але цей імпульс потрібно підтримувати, доки Україна не переможе і не буде стримано ширшу загрозу, яку становлять для міжнародного порядку росія та інші держави, такі як Іран чи Північна Корея.

А однією із найбільших загроз світовому порядкові, поруч із росією, британський уряд називає Китай. Мовляв, поведінка керівної Комуністичної партії стає все більш агресивною у військовій та економічній сферах. І саме для стримання Пекіна, Британія, США та Австралія підписали угоду зі створення флоту ядерних підводних човнів.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Вперше в історії це будуть три флоти підводних човнів, які працюватимуть разом через Атлантику та Тихий океан, утримуючи наші океани вільними, відкритими та процвітаючими протягом наступних десятиліть.

І це, дійсно, історична угода. Бо Австралія стає другою країною у світі, після Британії, з якою США поділиться своєю технологією ядерної тяги. Китай вже розкритикував цю угоду як незаконний акт розповсюдження ядерної зброї. Але це зовсім не так — наполягає трійка держав.

Джо Байден, президент США:

Я хочу роз'яснити з самого початку, щоб не було плутанини чи непорозумінь у цьому критичному пункті. Ці підводні човни не заряджені ядерною зброєю, а вони оснащені атомними двигунами. Австралія пишається тим, що не має ядерної зброї, і прагне залишатися такою.

Для Австралії це серйозне підвищення військового потенціалу. Вперше країна зможе завдавати далекобійні удари по ворогах.

Поруч з активною допомогою Україні, ця угода щодо ядерних підводних човнів має продемонструвати, що Захід налаштований більш ніж серйозно. І готовий витрачати мільярди для того, щоби стримувати будь-які загарбницькі плани авторитарних режимів.