Дрон із системою скидання гранат, тепловізори та біноклі: волонтер з Луцька безупинно допомагає військовим [ Редагувати ]
Дрон із системою скидання гранат, тепловізори та біноклі - це все придбав Віталій Іваницький з Луцька. Першими скидатися на потреби ЗСУ почали рідні чоловіка, а згодом Віталій залучив до ініціативи майже дві сотні людей. Хто ж з військових отримав допомогу? Розкажуть журналісти "Подробиць".
Це ось така система скидання гранат з дрона. Тут на дві гранати, а є ще на одну гранату.
Віталій передає військовим придбане для них бойове спорядження.
Намотується дрон на сам корпус, під'єднується електронно і йде скидання боєзаряду під час виконання бойового завдання. - Тобто ця пташка хороша, і це?
Такі системи вкрай необхідні на передовій. На жаль, це розхідник, якого бійці потребують постійно.
Олександр, військовослужбовець 14-ї бригади Збройних сил України:
Одна пташка живе на полі бою 2-3 доби. Більше вони не живуть, незалежно від того, скільки вона коштує… Кожна така хоча й на вигляд маленька дрібниця, але вона врятує не одне життя. А життя - це дороге, тому що це воїн, захисник України.
Волонтери придбали дрон із системою скидання гранат, тепловізори, біноклі й мобільний електронний комплекс. На все витратили понад 300 тисяч гривень.
Оксана, військовослужбовиця 14-ї бригади Збройних сил України:
Це матеріали витратні. Утрачається техніка, яку потрібно постійно поновлювати. Тож ми вдячні кожній допомозі, бо це цінно, і саме розуміння того, що хлопці на фронті не самі, що їх не забувають, що в тилу допомагають, - це найцінніше.
Автомобілі та дрони - потрібні на фронті щодня. Тому волонтери й намагалися закрити одну з потреб.
Оксана, військовослужбовиця 14-ї бригади Збройних сил України:
Що більше дронів - то менше ворога. А що менше ворога, то ближчий шлях до перемоги… Він допомагає нашим артилеристам, богам війни, працювати точніше. Ми менше використовуємо снарядів - значить, б'ємо точніше - значить, вражаємо більше.
Віталій розповідає: дрони нині - дефіцит. Коптера довелося чекати понад місяць.
Віталій Іваницький, волонтер:
Замовляли і за кордоном, і замовляли тут, в Україні… Дрони - це такий дефіцит, повірте. Ми проплатили частину для того, щоби гарантувати, що нам доставлять цей дрон, ми за цей час - люди переказували кошти й давали готівкою - і це обладнання придбали.
До збору коштів долучилися 177 осіб. Чимало - пенсіонери, розповідає Віталій. Деякі донати розчулювали до сліз. Як 50 гривень, перерахованих чоловіком з інвалідністю, який теж хотів долучитися до допомоги ЗСУ.
Віталій Іваницький, волонтер:
95% людей з розумінням сприйняли цю ідею.
Обладнання вже відвезли в частину. За першої нагоди - передадуть бійцям на "нуль".
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