В Мелітополі продовжується примусова паспортизація населення - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
В тимчасово окупованому Мелітополі загарбники продовжують примусову паспортизацію населення.
В місті так звана влада разом із представниками податкової служби РФ заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків Росії.
"Його, в свою чергу, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації", - зазначили у Генштабі.
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