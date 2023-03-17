Утримували в Сирії: розвідка Міноборони визволила з полону та евакуювала українців [ Редагувати ]
Розвідка Міноборони визволила з полону та евакуювала українців, яких утримували в Сирії.
В Україну повернули двох жінок та шестеро дітей - їх тримали у сирійському полоні у жахливих умовах. Сьогодні вночі вони перетнули державний кордон України.
Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі.
по темі
білорусь має намір протягом березня провести плановий призов військовозобов'язаних на військові збори
У ніч проти четверга, 16 березня, у Білгороді знову працювала ППО
У четвер, 16 березня, в Україні річниця трагедії у Маріуполі
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що росія, попри те, що зима закінчилася, може і надалі обстрілювати Україну
F-16 - це найпоширеніший у світі літак свого класу з тих, що відповідають потребам України