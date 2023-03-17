Розвідка Міноборони визволила з полону та евакуювала українців, яких утримували в Сирії.

В Україну повернули двох жінок та шестеро дітей - їх тримали у сирійському полоні у жахливих умовах. Сьогодні вночі вони перетнули державний кордон України.