У Донецькій області загинув захисник Донецького аеропорту, військовий, який з 2014 року боронив Україну киянин Сергій Кройтор з позивним "Хоттабич". Про це повідомив захисник Анатолій Свирид.

"Дзеркало тижня" пише, що життя легендарного "кіборга" обірвалося поблизу села Ямпіль Донецької області 15 березня.

Сергій Кройтор з позивним "Хоттабич"був кадровим військовим ще до розвалу СРСР, служив у десантних військах. Коли подав у відставку, 16 років він пропрацював з дизайнером Михайлом Вороніним, а потім відкрив власне мінівиробництво з пошиття одягу.

Був активним учасником Революції Гідності, а влітку 2014 року пішов на фронт боронити Україну від російської агресії. Сергій Кройтор пройшов дві ротації в Донецькому аеропорту, він пригадував:

Не вірив, що вийдемо. Аеропорт упав. У вікна РПГ летіли. Тут уже нічого було захищати. Але й наказ віддати було нікому. Хлопці почали телефонувати додому. Хто дружині, хто синові. Сказати: "Я тебе люблю". Не прощалися. Просто говорили про любов. Хоча й так усе зрозуміло було. Я теж намагався Любі зателефонувати. Зв'язку не було...

Нагадаємо, у жовтні 2022 року на фронті загинув "кіборг" В'ячеслав Зайцев.