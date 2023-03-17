На Донеччині загинув "кіборг" Сергій Кройтор [ Редагувати ]
У Донецькій області загинув захисник Донецького аеропорту, військовий, який з 2014 року боронив Україну киянин Сергій Кройтор з позивним "Хоттабич". Про це повідомив захисник Анатолій Свирид.
"Дзеркало тижня" пише, що життя легендарного "кіборга" обірвалося поблизу села Ямпіль Донецької області 15 березня.
Сергій Кройтор з позивним "Хоттабич"був кадровим військовим ще до розвалу СРСР, служив у десантних військах. Коли подав у відставку, 16 років він пропрацював з дизайнером Михайлом Вороніним, а потім відкрив власне мінівиробництво з пошиття одягу.
Був активним учасником Революції Гідності, а влітку 2014 року пішов на фронт боронити Україну від російської агресії. Сергій Кройтор пройшов дві ротації в Донецькому аеропорту, він пригадував:
Не вірив, що вийдемо. Аеропорт упав. У вікна РПГ летіли. Тут уже нічого було захищати. Але й наказ віддати було нікому. Хлопці почали телефонувати додому. Хто дружині, хто синові. Сказати: "Я тебе люблю". Не прощалися. Просто говорили про любов. Хоча й так усе зрозуміло було. Я теж намагався Любі зателефонувати. Зв'язку не було...
Нагадаємо, у жовтні 2022 року на фронті загинув "кіборг" В'ячеслав Зайцев.
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