У Києві та області скасували відключення світла [ Редагувати ]
Відключення світла, які ввели ще вранці 17 бередня, скасували у Києві та Київській області.
Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
Енергопостачання поступово відновлюється для жителів Киїівської області.
Проте, ситуація в енергосистемі й досі залишається складною.
Нагадаємо, 9 березня російська федерація нанесла масований ракетний удар по Україні. Держава-агресор випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Половину з цілей вдалось збити, але суттєво постраждала українська енергетична інфраструктура.
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