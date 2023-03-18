В Україні оголошена масштабна тривога [ Редагувати ]
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога зранку 18 березня. Вона пов'язана зі зльотом в Білорусі російського винищувача МіГ-31К.
Тим часом моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що з аеродрому "Мачулищі" зафіксований зліт МіГ-31К ВПС рф.
Зазначимо, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.
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