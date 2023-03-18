Наслідки ударів по житлових будинках у Марганці: історії тих, хто врятувався під час обстрілів [ Редагувати ]
Місто Марганець, що на Дніпровщині оговтується від останнього ворожого обстрілу. Окупанти три дні тому вдарили там по житлових будинках. Дві жінки - тоді загинули. Наша Олена Мендалюк була на місті обстрілів й поспілкувалася з тими, хто врятувався.
Під час одного з обстрілів окупанти випустили 11 снарядів. Кожен прицільно бив по житловому сектору.
Олена, власниця зруйнованого будинку:
Попало в кришу. Получився взрив і все позагоралось.
Російський снаряд вщент зруйнував будинок пані Ольги. Його вони з чоловіком будувала 13 років. Жінка працює медиком у місцевій лікарні, тому, каже, з Марганця і не виїжджали. Та 15 березня жінка вважає їхнім родинним другим днем народження. З двору вони пішли всього за кілька хвилин до влучання.
Олена, власниця зруйнованого будинку:
Я забрала його після операції. Кажу надо трохи двигатися. Пошли на ту усадьбу. Вот понимаете, вот хотілось мені от сюда піти. Кажу, пішли туда, Посіємо морковку, а ти за машинкой подивишся. А воно як бахнуло і я поняла, що це. Прибігла, а тут уже все чорне.
Дві доби родина порається на згарищі. Ольга, донька власниці будинку, каже - і не підрахувати, скільки тонн сміття зібрали. Після прямого влучання реактивного снаряда та пожежі - лишилися лише чорні стіни й батьківська спальня.
А це ще одне пряме влучання у житловий будинок Марганця. Снаряд поцілив прямо у квартиру на третьому поверсі. На щастя, кажуть місцеві, власників вдома не було. А у всій інших сусідів повилітали вікна, у деяких квартирах по стінах пішли тріщини.
Тетяна Волощук, жителька Марганця:
Не дай Боже, якби тут хтось був, там немає навіть стелі. Все обвалилося, дах зрозуміло і горище. Вчора приїхали з ЖЕКа, працівник піднявся, глянув і каже я туди не можу зайти, бо тум стропи вивело можливо обвал криши.
Шибки повиносило майже у всіх будинках, що біля епіцентру вибуху. Комунальники міняють розбите скло на листи ОСБ. Скільки триватиме ліквідація, сказати важко.
Ігор, працівник житлово-комунального господарства:
12,13, 15 квадратов в день, ну єто если каждое окошко отдельно вирезать, много времени уходит, ну и пожелания жильцов.
А ще металеві осколки від снаряда попробивали стіни.
Вирву діаметром у декілька метрів залишив ворожий снаряд і на дитячому майданчику. А в багатоповерхівці, окрім вікон, позривало балкони, пошматувало фасад. Один з осколків вбив місцеву жительку.
Безумно жалко, очень светлый человек работала на заводе . Она такая неравнодушная. Очень хорошая была женщина. Приятная.
Того дня - 15 березня - окупанти вбили двох жителів міста, ще п'ятеро отримали поранення. Пошкоджено до 10 багатоповерхівок та багато приватних будинків. У міській раді досі працюють над допомогою постраждалим.
Геннадій Боровик, міський голова Марганця:
Всім видаємо матеріали, які потрібно, плюс 80 тисяч на родину. Якщо капітальний ремонт не можливо зробити, ми виділяємо 300 тисяч на покупку нового житла.
А Ольга тим часом продовжує прибирати на руїнах батьківського будинку. Зізнається, дивлячись на вщент зруйноване житло, дихати важко, але з'явилась мрія.
Ольга, донька власниці зруйнованого будинку:
Цель ставлю, ну хочеться востановить, не знаю получится или не получится, но...
Олена, власниця зруйнованого будинку:
Я все одно думаю, що буде перемога й ми через все це пройдемо. Я не одна.
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