Пропагандисти рф заявили про візит путіна до окупованого Маріуполя [ Редагувати ]
Президент рф володимир путін нібито відвідав тимчасово окупований Маріуполь Донецької області. Дата візиту російського диктатора тримається у секреті. Про це повідомляє ТАСС.
Повідомляється, що він оглянув низку об'єктів міста, а також поспілкувався із місцевими жителями. путін прилетів до Маріуполя на гелікоптері, але потім за кермом автомобіля об'їхав кілька районів міста, серед яких берегова лінія Маріуполя в районі яхт-клубу, будівля зруйнованого російською авіацією театру та ін.
Також путін нібито провів нараду у командному пункті окупантів у російському Ростові-на-Дону.
глава держави заслухав доповіді начальника Генерального штабу ЗС рф Валерія Герасимова та низки воєначальників.
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